Ue: Bce mantiene invariati tassi di interesse e programmi di intervento

Condizioni di finanziamento favorevoli possono essere mantenute nell'Eurozona con "un ritmo moderatamente più lento che nel secondo e terzo trimestre" negli acquisti di titoli nel quadro del Piano di emergenza contro la pandemia (Pepp). È quanto deciso dal Consiglio direttivo della Banca centrale europea. L'Eurotower ha poi confermato le sue altre misure. In particolare, il tasso sui depositi rimane al -0,5 per cento, quello sulle operazioni di rifinanziamento principale e marginale rispettivamente allo 0 e allo 0,25 per cento. A sostegno dell'obiettivo simmetrico di inflazione del 2 per cento e coerentemente con la sua strategia di politica monetaria, il Consiglio direttivo della Bce si aspetta che i tassi rimangano ai livelli attuali o inferiori "finché non osserverà l'inflazione raggiungere il 2 per cento ben prima del termine dell'orizzonte temporale delle sue proiezioni e in maniera durevole oltre" tale limite. Inoltre, i tassi non verranno modificati o saranno abbassati finché l'Eurotower non riterrà che "il progresso compiuto nell'inflazione sottostante sia sufficientemente avanzato da essere coerente con l'inflazione che stabilizza al 2 per cento nel medio termine". Ciò potrebbe implicare "un periodo transitorio" in cui l'inflazione è "moderatamente superiore all'obiettivo".