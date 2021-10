Ue: Bce mantiene invariati tassi di interesse e programmi di intervento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pepp viene confermato a 1.850 miliardi di euro, con scadenza almeno alla fine di marzo del 2022. “In ogni caso”, l'iniziativa proseguirà fino a quando il Consiglio direttivo della Bce “non giudicherà che la fase di crisi del coronavirus è terminata”. Il Consiglio direttivo della Bce ritiene che le prime possano essere “mantenute con un ritmo moderatamente più lento rispetto che nel secondo e nel terzo trimestre” negli acquisti di titoli effettuati con il Pepp. Tali operazioni verranno effettuate “in maniera flessibile, in base alle condizioni del mercato e ponendo attenzione a evitare un restringimento delle condizioni di finanziamento che sia incoerente con il contrasto all'impatto al ribasso della pandemia sul sentiero di inflazione previsto”. La flessibilità degli acquisti nel tempo, tra classi di attività e Stati membri continuerà a sostenere la trasmissione della politica monetaria. “Se le condizioni di finanziamento favorevoli potranno essere mantenute con acquisti di titoli che non esauriscono la dotazione sull'orizzonte degli acquisti netti del Pepp, non sarà necessario utilizzare completamente i fondi”. (segue) (Geb)