Spagna: condannato a 2 anni reclusione ex tesoriere dei popolari, Barcenas

- Il Tribunale nazionale spagnolo ha condannato l'ex tesoriere del Partito popolare (Pp), Luis Barcenas, a due anni di reclusione per aver pagato alla ditta Unifica un importo di 1.072.000 euro per i lavori, "al di fuori della fatturazione e della contabilità ufficiale" e non dichiarati al Fisco della sede nazionale del partito in via Genova a Madrid. Lo riferisce il quotidiano "El Pais". Il Tribunale, inoltre, ha condannato il Pp per responsabilità civile sussidiaria al pagamento di 123.669 euro. I giudici hanno assolto, invece, gli altri due imputati in questo processo, l'ex dirigente del Pp Cristobal Paez e la dipendente di Unifica Laura Montero. Nel caso di Barcenas, il Tribunale gli ha riconosciuto l'attenuante della confessione, essendo stata accreditata la sua "reale, attiva ed effettiva collaborazione" nel chiarimento dei fatti e dei loro autori, anche se, come si evidenzia nella sentenza, sono state le perquisizioni effettuate nelle sede del Pp e di Unifica a fornire i dati decisivi per le indagini. (Spm)