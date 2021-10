Lombardia: da Regione 500mila euro per ristrutturazione museo della scienza di Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regione Lombardia ha contribuito con 500mila euro agli interventi di ristrutturazione e di allestimento dei Chiostri che accolgono l'installazione de “I Sette Savi” di Fausto Melotti. Le sculture, a partire da venerdì 29 ottobre, saranno esposte all'interno del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia di Milano nel giardino del primo Chiostro dell'edificio Monumentale. Il progetto rientra nel finanziamento erogato da Regione Lombardia al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia nell'ambito delle politiche regionali in materia culturale che ha visto la realizzazione di numerosi interventi tra cui l'apertura al pubblico delle Collezioni di Studio, la valorizzazione dei Chiostri e dei Giardini dell'Edificio Monumentale, arricchita ora dall'installazione de 'I Sette Savi' di Fausto Melotti, artista, scrittore e teorico, rappresentante di spicco della scena culturale del Novecento italiano e milanese. "Solenne e misterioso - ha dichiarato l'assessore regionale all'Autonomia e Cultura, Stefano Bruno Galli - il gruppo dei sette giganti in pietra di Fausto Melotti trova finalmente fissa e degna dimora. A sessant'anni dalla sua realizzazione, e a trentacinque dalla scomparsa del grande artista roveretano, quest'opera monumentale torna a nuova vita, dopo un lungo e travagliato peregrinare. Un'operazione realizzata grazie all'intervento concreto di Regione Lombardia, che prosegue così nel sostegno alle azioni di riqualificazione e di valorizzazione del Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia". Il Museo, che fin dalla sua fondazione, ha avuto come missione il dialogo tra arte, scienza e tecnica, organizza - sabato 30 e domenica 31 ottobre e lunedì 1 novembre alle ore 14.30 e 15.30 - una visita guidata speciale di 30 minuti, insieme al curatore, durante la quale sarà possibile ripercorrere la storia del Museo e conoscere 'I Sette Savi'. La visita è inclusa nel biglietto di ingresso al Museo, con prenotazione obbligatoria al momento dell'acquisto su www.museoscienza.org (Com)