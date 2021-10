Imprese: Caio (Saipem), riduzione costi funzionale a società più agile e resiliente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano di riduzione dei costi avviato da Saipem, che prevede una riduzione annuale fino a 300 milioni (lavorando molto sull’estero e sui costi esterni) rappresenta un elemento importante per garantire lo sviluppo sostenibile della società, rendendola resiliente e semplificando processi e strutture. Lo ha detto Francesco Caio, amministratore delegato di Saipem, durante il media briefing organizzato oggi dopo la presentazione del nuovo piano strategico 2022-2025. “L’azienda ha necessità di operare in modo più agile e meno burocratico, e il piano di riduzione dei costi va in questa direzione”, ha detto. (Rin)