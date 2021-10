Speciale energia: Moldova, lanciata terza gara per acquisto di 1,5 milioni di metri cubi di gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società energetica moldava Energocom ha indetto la terza gara per l'acquisto di altri 1,5 milioni di metri cubi di gas naturali. I criteri dell'offerta sono stati pubblicati sul portale online della società statale moldava e il vincitore dovrebbe essere annunciato. Il documento afferma che il pagamento deve essere effettuato per intero e che il volume di gas deve essere fornito domani. La società statale Energocom ha già firmato nei giorni scorsi due contratti per la consegna di un milione di metri cubi di gas ciascuno. Il primo è stato concluso con la società polacca PGNiG, il 25 ottobre, e il secondo, con l'azienda olandese Vitol, il 26 ottobre. In Moldova, a seguito della decisione della Commissione nazionale per le situazioni eccezionali del 22 ottobre, è stato annunciato lo stato di emergenza a causa della situazione relativa alle forniture di gas naturale. (Rob)