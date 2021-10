Speciale energia: Moldova, Romania e Ucraina consegnano gas naturale nel contesto dell'attuale crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Romania e Ucraina hanno fornito gas naturale alla Moldova, nel contesto dell'attuale crisi energetica. Lo ha annunciato la Moldovatransgaz (gestore del sistema di trasporto del gas naturale in Moldova) con un comunicato. "L'Ucraina ha offerto un prestito significativo di gas naturale per bilanciare il nostro sistema di trasporto del gas e la Moldova potrà utilizzare le risorse fornite fino al 31 ottobre 2021. La Romania ha anche fornito supporto alla Moldova, fornendo un'assistenza sostanziale per mantenere il sistema di trasporto del gas naturale nel nostro Paese. Tale prestito verrà rimborsato quando il nostro Paese avrà la quantità di gas necessaria per garantire l'esercizio delle reti di trasporto ei volumi necessari ai consumatori", dichiarano dall'operatore energetico moldavo. (Rob)