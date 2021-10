Speciale energia: Turchia, firmato accordo da 3,1 miliardi di dollari con il Fondo per il clima verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha annunciato di aver firmato un memorandum d’intesa con il Fondo per il clima verde (ente finanziato dalla Banca mondiale) dal valore di 3,1 miliardi di dollari. Tale cifra, sarebbe destinata a progetti relativi al contrasto alla crisi climatica. Lo ha riferito il quotidiano filo-governativo turco "Daily Sabah". La firma del memorandum arriva dopo diverse settimane dalla ratifica degli accordi di Parigi da parte del parlamento turco e si articola in prestiti e sovvenzioni dirette verso progetti, pubblici o privati, che si propongono di incrementare la produzione di energia rinnovabile in Turchia. "L’accordo sarà un incoraggiamento per raggiungere il nostro obiettivo, ovvero le zero emissioni per il 2053", ha dichiarato Erdogan mentre annunciava la firma dell’accordo ai membri del Partito della giustizia e dello sviluppo (Akp). (Tua)