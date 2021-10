Speciale energia: Palozzi(Cambiamo), preoccupati per aumento prezzi benzina, governo intervenga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo totalmente d'accordo con le associazioni di consumatori che in questi giorni stanno esprimendo tutta la propria preoccupazione per l'incremento del prezzo di benzina, diesel e gpl in Italia: un fenomeno allarmante, che rischia di rivelarsi una vera e propria stangata economica per milioni di famiglie". Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio e responsabile nazionale "Organizzazione di Cambiamo con Toti", Adriano Palozzi. "Per questa ragione, reputiamo urgente e improcrastinabile che il governo intervenga con concretezza e faccia tutto il possibile contro il caro carburanti, al fine di tutelare le tasche dei nostri cittadini, che - lo ricordiamo - nell'ultimo anno e mezzo hanno già dovuto affrontare una crisi senza precedenti, quella causata dalla emergenza pandemica", conclude Palozzi. (Com)