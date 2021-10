Georgia: Kobakhidze (Sogno georgiano), Saakashvili unica fonte di disagi in relazioni con Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'unica soggetto che ha creato disagi nelle relazioni tra Georgia e Ucraina è stato Mikheil Saakashvili, ma ora questo problema non esiste più. Lo ha detto ai giornalisti Irakli Kobakhidze, segretario del partito Sogno georgiano, ripreso dall’agenzia di stampa “Interpressnews”. Come ha sottolineato Kobakhidze, dopo il 30 ottobre tutti i disagi per i cittadini ucraini che intendono entrare nel Paese spariranno. "Rimangono piccole code a causa delle persone che stanno cercando di organizzare uno spettacolo da qui, ma vi assicuro che, dopo il 30 ottobre, l'argomento di Saakashvili scomparirà del tutto dall'agenda. Quindi scompariranno tutti i disagi che esistevano tra Georgia e Ucraina. Per quanto riguarda l'ammissione dei cittadini di un determinato Paese in Georgia, spetta alle agenzie competenti decidere, e lo stesso può accadere ai cittadini georgiani in Ucraina, ai cittadini tedeschi negli Stati Uniti, e così via", ha affermato Kobakhidze.(Rum)