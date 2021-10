Energia: ministro Petrolio India, senza correzione prezzi rischi per sviluppo di molti Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sicurezza energetica è un tema ancora più essenziale se si considera la volatilità attuale dei mercati. Lo ha detto il ministro del Petrolio e del gas naturale dell’India, Hardeep Singh Puri, nel suo intervento odierno, in collegamento video, al Forum economico eurasiatico di Verona. L’incremento record dei prezzi del petrolio e del gas “va ad aumentare l’incertezza, mina la ripresa economica e interferisce con il ritmo della transizione, una situazione che non è vantaggiosa né per i Paesi produttori né per i consumatori”, ha avvertito il ministro indiano, che ha portato al Forum il punto di vista di un Paese importatore ed esportatore. “Il governo indiano ha espresso chiaramente l’esigenza di un prezzo responsabile che non venga influenzato in maniera artificiosa”, ha affermato il rappresentante di Nuova Delhi. “Si prevede che rispetto all’anno scorso aumenterà la richiesta di petrolio e gas e i prezzi delle forniture devono essere corretti al più presto perché altrimenti ciò andrà a impattare sui percorsi di sviluppo di molte nazioni”, ha proseguito. (segue) (Res)