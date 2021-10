Energia: ministro Petrolio India, senza correzione prezzi rischi per sviluppo di molti Paesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La regione euroasiatica produce il 15 per cento del petrolio e il 20 per cento del gas e questo può aiutare”, ha sottolineato Puri, ricordando che l’India “importa greggio e gas dall’area eurasiatica e sostiene molte attività nell'area eurasiatica”. Il ministro si è soffermato sulla ripresa e lo sviluppo del suo Paese, con il miglioramento della situazione dell’epidemia di coronavirus e l’avanzamento della campagna di vaccinazione, ricordando alcuni dei pilastri della politica energetica indiana. Per l’India sicurezza energetica significa “energia pulita, sostenibile, economica, affidabile”, ha premesso Puri. “In questo momento di transizione senza uguali l’India non vuole restare indietro e vuole far fronte al fabbisogno energetico anche con combustibili più ecologici, vuole esplorare tutte le alternative”, ha concluso Puri. (Res)