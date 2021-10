Imprese: Confesercenti, De Luise confermata presidente nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nel nostro lungo percorso abbiamo accumulato un tesoro di valori, esperienza e cultura di impresa. E i tesori, se bene conservati, col passare del tempo valgono di più. Questo è il compito che ora spetta a noi: valorizzare tutto quello che i nostri predecessori ci hanno consegnato", ha commentato De Luise. "Ma il must - ha aggiunto - deve essere: guardare al futuro. Dobbiamo aprire al nostro mondo tutte le opportunità offerte dal Pnrr, favorendo l’innovazione e la sostenibilità della rete delle piccole e medie imprese che rappresentiamo. Dovremo lavorare anche sui temi della rappresentanza e della contrattazione, così come sulla grande occasione rappresentata dai progetti di rigenerazione urbana per le attività di prossimità, imprese fondamentali per il tessuto sociale della nostra Italia. Abbiamo davanti quattro anni impegnativi, una sfida importante da vincere per costruire insieme quel Paese migliore che vogliamo consegnare ai nostri figli”. (Com)