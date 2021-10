Imprese: Caio (Saipem), paradigma energetico da nuova importanza al mercato italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La composizione del fatturato di Saipem è dominata dalle attività fuori dall’Italia, ma il nuovo paradigma energetico da nuova importanza non solo al Paese, ma anche a quelle nazioni che in precedenza non rientravano nel radar del nostro mestiere. Lo ha detto Francesco Caio, amministratore delegato di Saipem, durante il media briefing organizzato oggi dopo la presentazione del nuovo piano strategico 2022-2025. “La transizione rappresenta un cambio di paradigma: oggi il settore energetico non è più terreno di grandi gruppi, ma un’architettura distribuita, agile, fatta di piccoli impianti e clienti che prima non c’erano”, ha detto, ribadendo che Saipem vede opportunità di business profittevoli anche in Italia. (Rin)