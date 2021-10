Energia: Sechin (Rosneft), era dei prezzi relativamente bassi potrebbe finire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'era dei prezzi dell'energia relativamente bassi, che è durata quasi 100 anni ed è diventato il principale stimolo per lo sviluppo dell'economia mondiale, potrebbe finire. Lo ha dichiarato Igor Sechin, amministratore delegato della compagnia petrolifera russa Rosneft, intervenendo oggi al XIV Forum economico eurasiatico di Verona, in programma oggi e domani 29 ottobre, durante la sessione speciale "Energia affidabile e transizione energetica globale". Sechin ha inoltre aggiunto come i prezzi elevati dell'energia non potranno non rallentare la crescita economica. (Rum)