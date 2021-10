Decreto Incendi: Pavanelli (M5s), rimedia a situazione molto grave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il decreto Incendi prova a rimediare a una situazione gravissima, figlia di una politica miope e senza scrupoli che non ha voluto puntare per decenni su controllo e prevenzione. La stessa politica che ha cancellato quella risorsa preziosissima rappresentata dal Corpo Forestale dello Stato. E anche qui, le colpe hanno un nome e cognome”. Lo ha detto in Aula, durante la dichiarazione di voto, la senatrice del M5s e membro della commissione ambiente di palazzo Madama, Emma Pavanelli. “Con questo decreto oggi poniamo le basi per affrontare il problema degli incendi da qui ai prossimi anni – ha continuato la senatrice -. Sia chiaro: quello di oggi rappresenta un primo passo. Toccherà fare di più nei prossimi mesi con il lavoro parlamentare, soprattutto a supporto delle Regioni il cui lavoro in questi anni a tutela dei nostri boschi è stato a dir poco carente. Ora bisogna guardare al futuro, auspicando che alcuni errori non vengano ricommessi. L’Italia è un paese fragile, non lo scopriamo oggi. Si parta allora da ciò che è necessario per questa terra: sono questi i temi che dobbiamo approfondire nel 2021 che attende alla finestra il 2022”.(com)