India: sottosegretario Esteri Muraleedharan in Gambia e Senegal dal primo al 5 novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario agli Esteri dell’India Vellamvelly Muraleedharan sarà in viaggio ufficiale in Gambia e Senegal dal primo al 5 novembre. Lo riferisce un comunicato del suo ministero. In Gambia (1-2 novembre) Muraleedharan avrà un colloquio col ministro degli Esteri gambiano, Mamadou Tangara, e sarà ricevuto dal presidente della Repubblica, Adama Barrow. È attesa la firma di alcuni accordi e protocolli d’intesa. In Senegal (4-5 novembre) Muraleedharan e la ministra degli Esteri senegalese, Aissata Tall Sall, presiederanno la terza riunione della Commissione congiunta. L’inviato di Nuova Delhi, inoltre, incontrerà il presidente della Repubblica, Macky Sall, e il ministro delle Forze armate, Sidiki Kaba. Anche in questo caso si attende la firma di accordi e protocolli d’intesa. In entrambi i Paesi Muraleedharan avrà incontri con rappresentanti delle comunità indiane locali.(Inn)