Pnrr: Fiorani (Rfi), 23 miliardi per rete ferroviaria

- Rete ferroviaria italiana (Rfi) in questo Pnrr ha una destinazione diretta di poco più del 10 per cento, per investimenti di circa 23 miliardi. Lo ha dichiarato l’ad di Rfi Vera Fiorani, intervenendo questa mattina all’assemblea pubblica 2021 dell’Ance. “Noi fino a settembre abbiamo 10 miliardi di euro di gare aggiudicate al mercato per attività di investimenti, di sviluppo. In questo momento ci sono 77 gare in corso. Su questo innestiamo il Pnrr, che è fatto di tante componenti”, ha aggiunto. “Ora sono in atto le progettazioni delle opere che saranno realizzate entro 2026. Una parte del piano è per investimenti in corso, un’altra per progetti nuovi”. In questo momento c’è “un paniere di progetti per 22 miliardi di euro”, ha concluso Fiorani. (Rin)