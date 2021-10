Energia: Sechin (Rosneft), prezzi spot non consentono stabilità mercato gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I contratti a lungo termine forniscono una certa stabilità del mercato del gas, ma non garantiscono la sua piena stabilità a causa delle forniture spot che si stanno sviluppando nell'ambito di accordi a breve termine. Lo ha dichiarato Igor Sechin, amministratore delegato della compagnia petrolifera russa Rosneft, intervenendo oggi al Forum economico eurasiatico in corso a Verona. Sechin ha aggiunto che la crisi del gas non si è verificata per un motivo in particolare, ma per una combinazione di fattori che hanno avuto un effetto simultaneo. (Rum)