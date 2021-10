© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “E’ essenziale la velocità: il Pnrr è estremamente positivo per il Paese ma è opportuno arrivare al punto e far partire” i progetti ma la “messa a terra mi pare complessa”. Lo ha affermato Luigi Gubitosi, vicepresidente Confindustria per il Digitale e Amministratore delegato di Tim, intervenendo al Forum nazionale delle telecomunicazioni. (Rin)