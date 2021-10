Francia-Australia: Macron a Morrison, rotta fiducia dopo annullamento contratto sottomarini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha avuto un colloquio telefonico con il primo ministro australiano, Scott Morrison, durante il quale ha sottolineato che si è "rotto" il rapporto di fiducia tra Parigi e Canberra dopo che quest'ultima ha annullato il contratto per la fornitura di 12 sottomarini francesi per un altro progetto "da precisare". Lo ha reso noto l'Eliseo con un comunicato. A metà settembre l'Australia ha annullato a sorpresa il contratto con la Francia integrando l'alleanza Aukus con Regno Unito e Stati Uniti. In base a questa iniziativa, Canberra si rifornirà di sottomarini statunitensi anche se il programma non è ancora stato definito. "Spetta ormai al governo australiano proporre azioni concrete che incarnerebbero la volontà delle più alte autorità australiane di ridefinire le basi della nostra relazione bilaterale e di continuare un'azione comune nell'Indo-pacifico", spiega la presidenza francese. In vista della Cop26 di Glasgow, Macron ha incoraggiato Morrison ad "adottare misure ambiziose all'altezza della sfida climatica".(Frp)