Covid: Moratti, Lombardia resta in zona bianca, ma il contagio è risalito

- Dall'istituto superiore di sanità ci viene confermato che per le prossime settimane continueremo ad essere in zona bianca perché non supereremo le due soglie per le terapie intensive e per l'ospedalizzazione. Lo ha detto la vice presidente di Regione Lombardia e assessore al Welfare, Letizia Moratti, a margine del convegno sul contributo della Chiesa al rinnovamento della sanità post Covid che si è tenuto in piazza Sant'Angelo a Milano. "Il contagio comunque è risalito - ha aggiunto Moratti - e il mio invito è a proseguire con le vaccinazioni, quindi con la terza dose per tutti coloro che ne hanno diritto, e ovviamente a mantenere anche tutte le precauzioni individuali: mascherine, igienizzazione delle mani, distanziamento. Quella della pandemia e una battaglia lunga e difficile - ha concluso la vice presidente - e grazie al grandissimo senso civico dei nostri concittadini e concittadine oggi siamo al 91 per cento delle adesioni. Questo ci dimostra come ci sia una volontà che grazie al vaccini ci vede ricominciare gradualmente una vita sociale è attiva. Però non dobbiamo abbassare la guardia". (Rem)