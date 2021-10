Tunisia: le forze sicurezza arrestano un presunto estremista a Siliana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di sicurezza del governatorato Siliana, nel nord-ovest della Tunisia, hanno fermato un presunto estremista "in procinto di comunicare con elementi fondamentalisti dentro e fuori il Paese attraverso i social network". Lo ha annunciato una fonte ufficiale della Guardia nazionale all'agenzia di stampa "Tap". L'operazione è avvenuta ieri sera, 27 ottobre, in coordinamento con l'agenzia dell'intelligence. Le unità della sicurezza "hanno esaminato molti post, foto e video di alcuni elementi terroristici nei focolai di tensione in tutto il mondo, oltre a sequestrare libri con orientamenti estremisti e uniformi militari nella casa della persona sospettata", ha chiarito la fonte. Inoltre, ha precisato che l'indagato ha 37 anni e, in coordinamento con la Procura, è stato trattenuto con l'accusa di sospetta affiliazione a un'organizzazione terroristica. (Tut)