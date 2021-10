Romania: premier ad interim Citu, a dicembre primi soldi del Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania dovrebbe ricevere i primi soldi dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) a dicembre. Lo ha affermato il primo ministro ad interim romeno, Florin Citu, in una dichiarazione al termine della partecipazione, in formato online, alla riunione dell'Ecofin. Citu ha precisato che tutto ciò che riguardava la Commissione europea su questo tema è stato realizzato e ora devono essere adottati internamente una serie di atti normativi per l'attuazione del piano. "C'è stata una riunione più breve del solito. La parte buona è che non ci sono state domande o commenti al Pnrr rumeno. È stata una presentazione fatta dal ministro delle Finanze, Dan Vilceanu, abbiamo avuto un intervento brevissimo e pronto. Tutto ciò che riguarda la Commissione europea è stato fatto, ora è sulle nostre spalle. Dobbiamo passare all'attuazione del Pnrr e dovremmo ricevere i primi fondi dal Pnrr a dicembre. Ovviamente vedremo come", ha detto Citu. Alla domanda se il governo ad interim può adottare gli atti normativi relativi al Pnrr o se è necessario un governo completo, Citu ha spiegato: "Alcuni atti normativi si possono fare nel Parlamento, se non abbiamo un governo, attraverso un disegno di legge, quindi non è un problema, ma abbiamo già un'ordinanza", ha dichiarato Citu che ha specificato, nel contesto, che la Romania dovrebbe avere un nuovo governo la prossima settimana.(Rob)