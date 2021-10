Milano: Boccalini (Taxiblu), città non sicura, si agisca per cambiare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C’è purtroppo in linea generale un senso di insicurezza in chi attraversa le strade, che predomina soprattutto in orari serali e non. Lo afferma Emilio Boccalini, presidente di Taxiblu, in una nota. "Sono anni - prosegue Boccalini - che con l’intento nobile di riqualificare zone della città si procede con la creazione di parchi, zone pedonali, nuove attività commerciali che certo sono un valore aggiunto per tanti quartieri ma se a tutto questo non si affianca un presidio più o meno costante del territorio poi finisce che certe strade o intere zone tornino ad essere terra di nessuno e lascino vita facile a delinquenti e al degrado". Un vero peccato" per Milano, che dispone di servizi e una capacità attrattiva per studenti, lavoratori e turisti da "far invidia" a molte realtà europee. "Non si capisce perché sulla sicurezza non si riesca a fare un passo in avanti. Non si chiede certo di militarizzare quartieri o strade ma di trovare una formula come o simile ai presìdi già efficacemente testati e introdotti anni addietro in città che ben svolgevano un'azione importante ed efficace oltre che a garantire un punto di riferimento delle istituzioni sul territorio", conclude il presidente di Taxiblu (Com)