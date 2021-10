Francia: elezioni presidenziali, Melenchon sicuro di passare il secondo turno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Francia Insoumise e candidato alle prossime elezioni presidenziali francesi, Jean-Luc Mélenchon, si dice convinto di passare il primo turno. "Il secondo turno sarà con me", ha detto ai microfoni dell'emittente televisiva "BfmTv". Se le classi popolari "vanno a votare sarò al secondo turno. Se non ci vanno sarò battuto", ha detto il "tribuno" del partito della sinistra radicale. Nell'ultimo sondaggio pubblicato dal settimanale "Challenges", Melenchon risulta al 10 per cento nelle intenzioni di voto. Il candidato durante l'intervista ha commentato le recenti dichiarazioni del rabbino di Francia Haim Korsia, che ha definito antisemita Eric Zemmour, giornalista e opinionista ultraconservatore vicino alla candidatura per la corsa all'Eliseo. Secondo i leader della France Insoumise, Zemmur non è antisemita perché se così fosse dovrebbe essere "condannato". "È razzista, questo è sicuro, è stato condannato per questo", ha affermato Melenchon. (Vap)