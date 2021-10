Omofobia: Zingaretti, grande dolore su ddl Zan, Parlamento non in sintonia con il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È un grande dolore" la mancata approvazione del ddl Zan ieri al Senato "ed è anche un grande dolore aver visto l'entusiasmo alla notizia che dei diritti non sono stati garantiti. C'è poco da festeggiare". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti a margine di un evento a Roma. "La riflessione che faccio è quella che ho sempre fatto in questi mesi: purtroppo è l'ennesimo esempio di un Parlamento eletto dopo la sconfitta del 2018 quindi con rapporti di forza dentro le aule parlamentari a mio giudizio datate, ad una data segnata dalla peggiore sconfitta storica della sinistra e delle forze democratiche del dopoguerra e l'esito del voto di ieri, mi permetto di dire, in dissintonia con quelli che io percepisco essere gli orientamenti dell'Italia, è un ennesimo esempio di rapporti di forza datati al 2018", ha aggiunto Zingaretti.(Rer)