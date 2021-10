Usa-Balcani: diplomatico Escobar presenta al Congresso relazione su impegno nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato degli Stati uniti per i Balcani occidentali, Gabriel Escobar, espone oggi una relazione sull'impegno Usa nella regione dinanzi alla commissione per gli Affari esteri della Camera dei rappresentanti del Congresso statunitense. Lo riferisce l'emittente radiofonica "Voice of America", ricordando che Escobar ha sottolineato nei giorni scorsi che gli Stati Uniti vedono la regione "con lo sguardo del 21mo secolo". "Molti guardano ai Balcani occidentali attraverso il prisma degli anni '90, mentre Washington lo fa attraverso quello del 21mo secolo", ha dichiarato l'inviato speciale degli Stati Uniti in un messaggio video per il Belgrade security forum martedì 26 ottobre. "Il desiderio degli Stati Uniti è che tutti e sei i Paesi della regione diventino membri dell'Unione europea. Si tratta di Paesi europei, alcuni dei quali hanno compiuto enormi progressi, e la loro adesione all'Ue non rappresenterebbe un pericolo per gli attuali membri dell'Unione, ma una grande opportunità", ha affermato Escobar. (Seb)