Pnrr: Fedriga, servirà un percorso condiviso tra governo e Regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la realizzazione delle opere del Pnrr, bisogna “creare un percorso condiviso. le Regioni non vogliono sostituirsi alle decisioni del governo, ma essere informate e fatte partecipi del percorso”. Lo ha dichiarato il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Massimiliano Fedriga, intervenendo questa mattina all’assemblea pubblica 2021 dell’Ance. “Ci sono ministeri virtuosi nel rapporto con le Regioni e altri dove abbiamo maggiori criticità”, ha aggiunto. “La pandemia ci ha insegnato che l'alleanza che c’è stata tra Regioni e governo è stata totale. Ci siamo trovati sempre in un’ottica costruttiva e collaborativa. Questo dobbiamo portarcelo dietro. Non possiamo tornare indietro, dove le criticità si risolvono davanti alla Corte costituzionale”, ha concluso Fedriga. (Rin)