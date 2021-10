Covid: Gimbe, ancora in discesa la curva epidemiologica in Sardegna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 82 i casi positivi per centomila abitanti e una diminuzione del 13,8 per cento di nuovi diagnosi di positività al Covid in Sardegna. Il consueto rapporto settimanale della Fondazione Gimbe certifica l'ulteriore discesa della curva epidemiologica nell'Isola, unica Regione italiana insieme alla Valle d'Aosta in cui si registra un decremento. I dati si riferiscono alla settimana tra il 20 e il 26 ottobre. Restano sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica (3 per cento) e in terapia intensiva (3 per cento) occupati da pazienti Covid-19. (Rsc)