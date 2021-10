Guinea-Conakry: delegazione partito di Condé incontra oggi la giunta militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione del Raggruppamento del popolo guineano (Rpg), il partito del presidente deposto Alpha Condé, sarà ricevuta oggi insieme ad altri alleati politici dalla giunta militare che ha preso il potere con il colpo di Stato dello scorso 5 settembre. Lo riferisce il sito di informazione "Africa Guinée", secondo il quale i rappresentanti del partito saranno ricevuti da un membro della giunta golpista, riorganizzatasi con il nome di Comitato nazionale per il raggruppamento e lo sviluppo (Cnrd). La delegazione dell'Rpg sarà guidata da Hadja Nantou Chérif Konaté, ex coordinatore nazionale del partito. L'incontro di oggi è stato richiesto lo scorso 19 ottobre dai sostenitori di Condé, che ne chiedono con forza la liberazione. Il capo dello Stato è infatti trattenuto a casa sua da ormai quasi due mesi, a seguito del golpe con il quale un gruppo di militari guidati dal colonnello Mamadi Doumbouya, comandante delle forze speciali, hanno rovesciato il governo. Il 5 settembre, Doumbouya ha prontamente annunciato la sospensione della Costituzione, lo scioglimento del governo, la chiusura delle frontiere terrestri e la costituzione del Comitato nazionale per il raggruppamento e lo sviluppo (Cnrd). (segue) (Res)