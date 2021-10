Guinea-Conakry: delegazione partito di Condé incontra oggi la giunta militare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel tentativo di ottenere un riconoscimento da parte della comunità internazionale, dopo aver prestato giuramento come presidente per un periodo di transizione indefinito, Doumboya ha nominato lo scorso 6 ottobre Mohamed Béavogui come primo ministro di transizione e lunedì scorso quattro nuovi ministri, tra cui quello degli Affari esteri, della Cooperazione internazionale, dell'integrazione africana e dei guineani all'estero, Morissanda Kouyaté. In precedenza direttore esecutivo del Comitato interafricano sulle pratiche tradizionali e medico di formazione, l'attuale capo della diplomazia guineana nel 2020 ha ricevuto il premio Onu Nelson Mandela per il suo impegno contro le mutilazioni genitali femminili. Con un decreto letto in diretta televisiva lunedì sera, il leader della giunta ha quindi nominato Julien Youmbouno come ministro del Lavoro e della Funzione pubblica, Mamadou Pathé Diallo ministro della Sanità e dell'igiene pubblica e Charlotte Daffé ministro della Pesca e dell'economia marittima. Queste nomine portano a sette il numero dei ministeri in organico, dopo la scelta di due militari per i ruoli di ministro delegato alla Difesa nazionale (Aboubacar Sidiki Camara, in pensione, fu ambasciatore di Conakry a Cuba) e ministro delegato per la sicurezza (Bachir Diallo) e di un civile come ministra dell'Ambiente e dello sviluppo sostenibile (Louopou Lamah). (Res)