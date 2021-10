Legge Bilancio: Castelli, ottimi taglio fisco, rafforzamento Rdc e proroga superbonus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel disegno di legge di Bilancio, che il governo approverà "tra poco, ci sono le misure che il Movimento cinque Stelle ha fortemente voluto. Una manovra che riduce di 8 miliardi la pressione fiscale". Lo ha detto, a margine del Forum nazionale delle telecomunicazioni, la viceministra all’Economia, Laura Castelli, parlamentare M5s. "C’è il Reddito di cittadinanza, che viene riconfermato, e che sarà rafforzato con le nostre proposte: maggiori controlli in fase preventiva per prevenire gli abusi; semplifichiamo le procedure dei progetti di inclusione dei Comuni; coinvolgiamo, nelle politiche attive, anche le agenzie private; interveniamo sulla computabilità del reddito da lavoro (in sostanza sarà più conveniente accettare anche lavori a termine) e introduciamo un décalage con l’obiettivo di dare una maggiore motivazione ad accettare le proposte. C’è la proroga del superbonus al 110 per cento, che per il 2022 comprenderà anche le abitazioni unifamiliari e proseguirà poi nel 2023 e 2024", ha spiegato per poi parlare di "un grandissimo risultato. Grazie a questo e agli altri bonus edilizi, che stabilizziamo per il prossimo triennio, chi ristruttura e migliora le classi energetiche del proprio edificio, registrerà una riduzione complessiva delle tasse per circa 30 miliardi nei prossimi anni. Con la proroga di un triennio, poi, diamo stabilità e sicurezza ad un settore che è ripartito proprio grazie a questi provvedimenti. E poi misure per i giovani, le donne, le famiglie, con un forte sguardo alla crescita economica dell’intero sistema Paese. Nei prossimi giorni - ha concluso Castelli - ci saranno tutti i dettagli".(Rin)