Scuola: studio The Human Safety Net, educazione finanziaria elemento chiave per le famiglie in condizioni vulnerabili

- L’educazione finanziaria dei genitori contribuisce a sostenere il benessere dei bambini: l’impatto della scarsa alfabetizzazione finanziaria sulla prima infanzia è stato al centro dello studio “Financial Education in Early Childhood Development Parenting Programmes - A Review", elaborato per The Human Safety Net da Aflatoun International e alla base di un progetto, sostenuto da Thsn, per sviluppare e testare dei moduli di formazione sui temi dell’educazione finanziaria. I primi progetti pilota sui moduli sono partiti in Indonesia e Italia con l'obiettivo di estenderli a più Paesi. Il report, presentato oggi in un webinar da The Human Safety Net, Aflatoun e l'Unicef, ha evidenziato come anche per i genitori che vivono in circostanze vulnerabili l’educazione finanziaria sia un elemento fondamentale per migliorare le condizioni di vita future dei figli, favorendone l’apprendimento scolastico, la salute e la buona l’alimentazione (la ‘nurturing care’ promossa da Who, World Bank e Unicef). (segue) (Com)