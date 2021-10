Scuola: studio The Human Safety Net, educazione finanziaria elemento chiave per le famiglie in condizioni vulnerabili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo studio - riferisce una nota - ha preso in esame gli elementi di educazione finanziaria di 25 programmi in 20 Paesi per i genitori di bambini piccoli con l’obiettivo di sviluppare e testare un modulo di formazione su questi temi, includendo argomenti come: "l’identificazione delle fonti di reddito", "il risparmio intelligente", "il budgeting" e "i prestiti". La collaborazione, già avviata in Italia e in Indonesia, definirà nuovi modi per coniugare l'educazione finanziaria a programmi che supportano i genitori nel loro ruolo strategico di supporto e promozione del benessere dei propri bambini. Sempre secondo lo studio, l’investimento nei programmi di prima infanzia può stimolare la crescita economica perché elimina la povertà estrema e la disuguaglianza, sostiene il diritto di ogni bambino a sopravvivere e prosperare, promuovendo società pacifiche e sostenibili. La partnership è stata resa possibile grazie a un contributo congiunto di Generali e dei dipendenti dell’azienda che hanno effettuato donazioni in relazione a We Share, il piano di azionariato del gruppo. L'obiettivo è attivare i dipendenti del gruppo come volontari nell’erogazione dei moduli di educazione finanziaria. (Com)