- E' il programma per le 11:50 di domani mattina l'arrivo in Vaticano di Joe Biden, presidente degli Stati Uniti d'America, per un incontro con Papa Francesco, a margine della sua partecipazione al G20 in programma a Roma. La conferma arriva dalla Sala Stampa della Santa Sede. (Rin)