Sardegna: legge omnibus, Pais (presidente Consiglio regionale), norme di sostegno a categorie produttive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un provvedimento sofferto, discusso, frutto di un confronto a volte acceso tra maggioranza e opposizione ma proprio per questo valutato, migliorato e approvato in aula per il bene dei sardi. Il voto negativo dato al provvedimento da parte dell'opposizione è uno stimolo per la maggioranza a fare sempre meglio". Ha commentato così il presidente del Consiglio regionale Michele Pais l'approvazione della proposta di legge 284 (la legge "omnibus") che ha impegnato l'Aula per undici sedute. "Una manovra - ha ricordato Pais - che stanzia fondi a favore di Enti locali, dei mezzi per l'antincendio, per la viabilità, per i porti, per limitare i rischi idrogeologici, per i giovani agricoltori, per gli artigiani, per le società sportive, per il settore degli spettacoli e della cultura. Abbiamo lavorato intensamente con l'obiettivo di accorciare i tempi più possibile per fare in modo che i fondi possano essere disponibili al più presto". (Rsc)