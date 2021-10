Agroalimentare: Coldiretti, -25 per cento raccolto riso made in Italy, convocare tavolo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una vera e propria invasione di prodotto asiatico a basso costo e scarsa qualità è dunque attesa - denuncia la Coldiretti - se non si troveranno soluzioni atte a riconfermare la clausola di salvaguardia o per includere il riso nell'elenco dei prodotti riassoggettati a dazio. In pericolo non è solo l’economia e l’occupazione per oltre diecimila famiglie tra dipendenti e imprenditori impegnati nell’intera filiera ma anche la tutela dell’ambiente e della biodiversità. Sono 200 infatti - conclude la Coldiretti - le varietà iscritte nel registro nazionale, dal vero Carnaroli, con elevati contenuto di amido e consistenza, spesso chiamato "re dei risi", all’Arborio dai chicchi grandi e perlati che aumentano di volume durante la cottura fino al Vialone Nano, il primo riso ad avere in Europa il riconoscimento come Indicazione Geografica Protetta, passando per il Roma e il Baldo che hanno fatto la storia della risicoltura italiana. (Com)