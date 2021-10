Bulgaria: Covid, superati i 90 mila casi attivi registrati nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di casi attivi di Covid-19 registrati in Bulgaria ha superato le 90 mila unità. Lo riferiscono le autorità sanitarie attraverso il portale ufficiale dedicato alla situazione della pandemia nel Paese, precisando che i casi attivi sono attualmente 90.543. Sono invece 5.643 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, a fronte di 41.613 test eseguiti. Il tasso di positività è pari al 13,6 per cento, mentre l'86,99 per cento dei nuovi contagi è tra i non vaccinati. Sono attualmente 7.373 i pazienti con Covid-19 ricoverati in ospedale, e 607 di questi si trovano in terapia intensiva. Il 90 per cento dei 902 nuovi ricoveri è tra i non vaccinati. Sono 154 i decessi registrati nelle ultime 24 ore, e il 93,5 per cento di questi non era vaccinato. Le persone completamente vaccinate sono 1.479.038, pari a circa un quarto degli abitanti. Il professor Todor Kantardziev, esperto di malattie infettive presso il comune di Sofia, ha dichiarato che negli ultimi 14 giorni l'incidenza del coronavirus a Sofia è stata di 1.200 ogni 100 mila residenti. "Una persona su 100 nella capitale è stata contagiata dal Covid", ha detto Kantardziev per l'emittente "Bnt". "Il sistema sanitario e il Paese intero stanno affrontando un duro processo. Domenica e lunedì metà delle vaccinazioni nel Paese sono state somministrate a Sofia. Stiamo facendo tutto il possibile anche se davvero molto in ritardo. Avremmo dovuto vaccinare le persone in estate. Quei mesi sono stati sprecati", ha detto Kantardziev. (Seb)