Bari: parcheggi abusivi in aree paesaggistiche, 4 denunce

- I Finanzieri della compagnia di Monopoli hanno individuato e sequestrato, in 2 diverse operazioni, nel comune di Polignano a Mare (Bari), aree protette da vincolo paesaggistico, adibite a parcheggio per auto e camper. 4 persone sono accusate di deturpamento di bellezze naturali, realizzazione di opere su zone di interesse paesaggistico e inosservanza dei provvedimenti dell'autorità. I terreni, di circa mq 15.000, sono ritenuti di notevole interesse pubblico sia dal Piano paesaggistico territoriale regionale che dal Piano regolatore comunale, per i quali è previsto che qualsiasi opera di trasformazione sia soggetta a stringenti vincoli procedurali ed autorizzativi. Secondo gli inquirenti, i soggetti avrebbero adibito le aree a parcheggio dopo aver estirpato la vegetazione e abbattuto i muretti a secco, realizzando strutture per l'illuminazione e piazzole in cemento non osservando, peraltro, l'ordine notificato dal comune di cessare le attività di trasformazione dei terreni sottoposti a vincolo.(Ren)