- Il comando per l'Africa degli Stati Uniti (Africom) "riconosce che una soluzione politica, non militare, è la via da seguire per la Libia". E' quanto scritto dall'Africom su Twitter. L'Africom sostiene gli sforzi diplomatici del dipartimento di Stato per gli Stati Uniti per garantire lo svolgimento delle elezioni del 24 dicembre e il percorso del Paese verso una maggiore stabilità e unità. (Lit)