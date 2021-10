Romania: Senato boccia ddl che prevede obbligo di presentare green pass sul posto di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I senatori romeni hanno bocciato il disegno di legge che prevede l'obbligo di presentare il green pass sul posto di lavoro. Lo riferisce l'agenzia di stampa romena "Agerpress". Il Partito socialdemocratico (Psd) e l'Alleanza per l'Unità dei Romeni (Aur), quest'ultimo partito ultranazionalista promotore del movimento contro i vaccini per il Covid-19, hanno votato contro in aula. La bozza prevedeva l'obbligo di green pass per dipendenti statali e privati. Secondo il documento, al personale delle unità pubbliche e private che svolgono l'attività senza presentare il green pass verrebbe sospeso il rapporto di lavoro senza il pagamento della retribuzione per un periodo di 30 giorni. Dopo 30 giorni il contratto di lavoro avrebbe potuto essere annullato. Inoltre, il costo dei tamponi Covid-19 avrebbe dovuto essere a carico del personale delle unità pubbliche. Il ddl passa ora alla Camera dei deputati, con potere decisionale. (Rob)