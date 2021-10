Pnrr: Bianchi, intervento massiccio per scuole infanzia al Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All’interno del Pnrr "abbiamo voluto un intervento massiccio sugli asili nido. È li che si misurano le prime opportunità". Lo ha dichiarato il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, in un videomessaggio al "Salone della Giustizia". "In alcune regioni del Nord - ha spiegato - si è investito massicciamente da parte dei comuni, delle comunità e delle istituzioni che animano la vita collettiva. Si è investo negli asili nido non solo favorendo la possibilità per le giovani famiglie di avere figli, ma anche nella possibilità per le donne di avere una loro attività e partecipare alla vita collettiva". "Nel Sud mancano le strutture per la prima infanzia e questo determina un’ingiustizia”, ha aggiunto il ministro. (Rin)