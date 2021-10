Spagna: ministra Robles, il governo è organo collegiale ed è somma dello sforzo di tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra del Lavoro spagnola, Yolanda Diaz, sta facendo un "ottimo lavoro" nel suo campo, ma un governo, come organo collegiale, è composto dalla somma e dallo sforzo di tutti. Lo ha affermato la ministra della Difesa, Margarita Robles nel corso di un'intervista televisiva a "Tve", nel commentare le tensioni degli ultimi giorni all'interno dell'esecutivo con Unidas Podemos che ha accusato la vicepresidente, Nadia Calvino, di "interferenze" nelle competenza di Diaz nella messa a punto della nuova riforma del lavoro. Secondo Robles è necessario smettere di pensare "internamente" e "lavorare tutti insieme" pensando ai cittadini per uscire dalla crisi. "Yolanda Díaz è solo una in più sotto la guida del presidente del governo, che è quello che stabilisce tutto", ha avvertito la ministra della Difesa. In merito al mancato rinnovo del Consiglio generale della Magistratura (Cgpj) dopo quasi tre anni, Robles ha accusato il Partito popolare (Pp) di tenerlo in "ostaggio", definendo la situazione attuale "assolutamente inaccettabile". A questo proposito, Robles ha evidenziato che mentre il Pp dà al governo "lezioni" sul rispetto della Costituzione "dimentica che il Cgpj ha un mandato di cinque anni che è stato superato di molto".(Spm)