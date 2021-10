Scuola: Bianchi, investire nella tutela della comunità contro la criminalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Investire nella scuola significa "investire nella tutela della comunità intera contro la criminalità. E' necessario ripartire da qui”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, in un videomessaggio al Salone della Giustizia. “Tutto il percorso scolastico non solo comporta la capacità di garantire ad ognuno la propria crescita ma deve garantire la capacità di costruire comunità" che non siano fragili e che non possano innescare "meccanismi che lasciano spazi gravi anche al malaffare", ha spiegato il ministro. (Rin)