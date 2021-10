India: Kashmir, polizia uccide presunto terrorista coinvolto negli omicidi di due civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia di zona del Territorio indiano di Jammu e Kashmir, per voce dell’ispettore generale Vijay Kumar, ha reso noto di aver ucciso in un conflitto a fuoco nel distretto di Baramulla, a Cherdari, un “terrorista” coinvolto nei recenti omicidi di due lavoratori provenienti dal Bihar. L’uomo è stato identificato come Javed Ahmed Wani; avrebbe fornito assistenza al responsabile dei due omicidi, identificato come Gulzar e a sua volta ucciso il 20 ottobre. La scorsa settimana, inoltre, la polizia di Kulgam ha reso noto di aver ucciso due miliziani dell’organizzazione Lashkar-e-Taiba (Let) che avrebbero fatto parte anch’essi del gruppo coinvolto negli omicidi delle due vittime del Bihar. (segue) (Inn)