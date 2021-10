India: Kashmir, polizia uccide presunto terrorista coinvolto negli omicidi di due civili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall’inizio di ottobre nel Kashmir sono stati uccisi undici civili. Tra i bersagli ci sono appartenenti alle comunità indù e sikh, minoritarie nella regione, a maggioranza musulmana, e lavoratori non locali. In alcuni casi gli omicidi sono stati seguiti da rivendicazioni del Fronte di resistenza (Trf, The Resistance Front). L’8 ottobre il luogotenente governatore del Jammu e Kashmir, Manoj Sinha, una sorta di amministratore straordinario nel Territorio, privo di un’assemblea legislativa e di un governo eletto, ha annunciato un’azione repressiva mentre Nuova Delhi ha inviato nella Valle del Kashmir esperti di antiterrorismo dell’Agenzia investigativa nazionale (Nia). Sono stati effettuati decine di raid e centinaia di arresti di sospetti fiancheggiatori. Nella campagna di repressione le forze di sicurezza hanno “eliminato” una ventina di presunti terroristi e l’Esercito ha perso sette militari. (segue) (Inn)