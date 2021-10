Lombardia: Piccirillo (M5s), su canile San Giuliano enti coinvolti trovino soluzione per benessere animali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla situazione del canile di San Giuliano Milanese, il consigliere regionale del M5s Luigi Piccirillo (M5S) sottolinea in una nota di aver “scritto ai sindaci di Melegnano e San Giuliano Milanese, ai vertici del parco agricolo sud Milano e ad Ats al fine di avviare un confronto fra istituzioni ed enti coinvolti, finalizzato a trovare una soluzione in merito al canile di via Cascina Santa Brera. Dopo aver richiamato, con un’interrogazione l’attenzione di Regione Lombardia sul tema del canile funzionante da anni, ma la cui gestione è stata oggetto di un provvedimento di diffida da parte di Ats Milano che ne ha di fatto bloccato l’attività, ho invitato personalmente il sindaco di San Giuliano ad operare per risolvere la questione, anche sondando la collaborazione di altre amministrazioni comunali”. “I promissari acquirenti – continua Piccirillo - si sono dimostrati disponibili a far sì che parte del loro terreno sia destinato in futuro a questa preziosa attività, svolta peraltro anche da diverse associazioni sul territorio, a servizio della collettività e in ausilio all’amministrazione comunale. Chiedo quindi che tramite appositi bandi e convenzioni sia consentito ai soggetti con requisiti di legge, di continuare ad operare nell’ambito della tutela degli animali d’affezione e della lotta al randagismo, nel rispetto delle norme urbanistiche e paesaggistiche in vigore”. “Confido pertanto in una prossima soluzione della vicenda. La situazione deve essere risolta dal momento che il principio guida di tutta questa storia deve essere quello del benessere animale e della lotta al randagismo” conclude il portavoce pentastellato del Consiglio regionale lombardo. (Com)