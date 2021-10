Recovery: Caio (Saipem), Pnrr grande opportunità per accelerare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La robotica e il digitale rappresentano uno degli ambiti in cui vediamo la possibilità di sviluppare la nostra offerta per il futuro: il Paese ha di fronte un’opportunità straordinaria rappresentata dal Pnrr, che costituisce un trampolino per accelerare. Lo ha detto Francesco Caio, amministratore delegato di Saipem, durante la presentazione del nuovo piano strategico 2022-2025. “Noi non ci concentreremo solo su determinati aspetti dell’oil, ma anche su infrastrutture digitalizzate, connesse e sostenibili che ci diano modo di distinguerci”, ha detto. (Rin)