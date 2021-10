Cooperazione: Mattarella, riconoscenti a missionari italiani per ruolo essenziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Conferenza dei missionari italiani nel mondo testimonia "la riconoscenza delle istituzioni nei confronti del ruolo spesso silenzioso ma sempre essenziale dei missionari italiani. Il loro contributo è risultato, se possibile, ancor più rilevante nelle fasi più acute della pandemia, specialmente alle latitudini più remote e in aree di crisi dove numerosi nostri concittadini si trovano ad operare". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in un messaggio letto in apertura della Conferenza dei missionari Italiani nel mondo. Per il capo dello Stato è “inestimabile l'esperienza delle donne e degli uomini che offrono generosamente il loro sapere e la loro dedizione con il loro lavoro svolto nel rispetto della dignità della persona e della diversità”. I missionari italiani, ha sottolineato, “condividono con le comunità ospitanti l'orizzonte di un futuro migliore. Il loro contributo, del quale tutti possiamo andare fieri, è apprezzatissimo dai Paesi di accoglienza e dagli italiani all'estero. Anche la nostra rete diplomatica e consolare ne conosce bene l'operato, che spesso si traduce in un'azione di sostegno e assistenza". Infine, ha concluso Mattarella, "la ricerca di partenariati che permettano ad attori laici e religiosi di unire gli sforzi per la tutela e la promozione dei valori universalmente condivisi è un tratto caratterizzante dell'azione internazionale del nostro Paese". (Rin)